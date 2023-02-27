Saulo Mineiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saulo Mineiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saulo Mineiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saulo Mineiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saulo Mineiro 17 Haziran 1997 tarihinde Uberlândia şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Saulo Rodrigues da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saulo Mineiro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TSG yapmaktadır. Saulo Mineiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Saulo Mineiro'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saulo Mineiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saulo Mineiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saulo Mineiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saulo Mineiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2017 yılında América-MG U20

28 Kasım 2017 yılında Uberlândia EC

23 Mart 2018 yılında Uberaba

26 Nisan 2018 yılında Uberlândia EC

22 Ocak 2019 yılında Tupi FC

1 Mart 2019 yılında CRAC (GO)

25 Nisan 2019 yılında Volta Redonda

22 Eylül 2020 yılında Ceará SC

22 Temmuz 2021 yılında Yokohama FC

Saulo Mineiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saulo Mineiro şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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