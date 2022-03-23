Savaş mağduru futbolculara TFF'den kolaylık! Transferlerine izin verilecek!

Rusya'nıın Ukraya'ya yönelik işgal girişimi tüm dünyada etkisini hissettirirken gerilim futbola da yansımıştı. Ardından FIFA, Ukrayna'da oynayan tüm futbolculara, Rusya'da da görev yapan yabancı futbolculara birçok Avrupa ülkesinde transfer dönemleri sona erse de tölerans tanıyarak izin vermişti. Bu karar TFF tarafından da onaylandı. Buna göre Türk kulüpleri 7 Nisan'a kadar en fazla 2 futbolcu olmak üzere kriterlere uygun oyuncu transferi yapabilecek.

AÇIKLAMA YAPILDI

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

“TFF Yönetim Kurulu’nun 22.03.2022 tarihli toplantısında, FIFA’nın Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya Futbol Federasyonlarına bağlı kulüplere tescilli futbolcu ve antrenörler hakkında aldığı karar uyarınca Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’na geçici 7. Madde eklenmesine karar verilmiştir.”

GEÇİCİ MADDE 7

“1) FIFA’nın Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya Futbol Federasyonlarına tescilli futbolcu ve antrenörler hakkında aldığı karar ve yürürlüğe koyduğu FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın Ek-7’si uyarınca; TFF’nin ilgili talimat, düzenlemeleri ve lig statülerinde belirtilen yabancı uyruklu futbolcu kontenjanlarına uymak koşulu ile, yabancı futbolcu oynatılmasına izin verilen kulüpler;

a) Ukrayna Futbol Federasyonu’na bağlı kulüplere tescilli futbolcular ile Rusya Futbol Federasyonu’na bağlı kulüplere yabancı uyruklu statüde tescilli olan futbolculardan en fazla 2 tanesi ile 2021-2022 sezon sonuna kadar imzalayacakları sözleşmeleri

07.04.2022 (bu tarih dahil) tarihine kadar tescil ettirebilirler. Bu kapsamda yeni oyuncu tescil ettiren kulüplerin A Takım Listelerini bu futbolcular yönünden en geç 08.04.2022 tarihine kadar ve tescili takip eden ilk resmi müsabakalarından 24 saat önce revize etmeleri mümkündür.

b) Ukrayna Futbol Federasyonu’na bağlı kulüplere tescilli diğer futbolculardan (amatör, kadın ve futsal), en fazla 2 tanesini 2021-2022 sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere 07.04.2022 tarihine kadar tescil ettirebilirler.

2) Ayrıca Süper Lig kulüpleri; TFF’nin ilgili talimat ve düzenlemelere uymak koşulu ile Ukrayna ve Rusya Futbol Federasyonuna bağlı kulüplerde yabancı uyruklu statüde tescilli olan ve sözleşmesi askıya alınan antrenörler ile 2021-2022 sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere imzalayacakları sözleşmeleri tescil ettirilebilir.”