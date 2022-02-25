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  3. Savaş resmen başladı! ABD başkanı emri verdi! Avrupa'ya ek askerler gönderiliyor!

Savaş resmen başladı! ABD başkanı emri verdi! Avrupa'ya ek askerler gönderiliyor!

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Avrupa'daki kapasitesini artırmak ve NATO'ya destek olmak için Avrupa'ya ek asker gönderme emri verdiğini açıkladı.

Savaş resmen başladı! ABD başkanı emri verdi! Avrupa'ya ek askerler gönderiliyor!

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, NATO’nun kapılarının “değerleri paylaşan ve bir gün ittifaka katılmak isteyen Avrupa devletlerine” açık kalacağını söyledi.

Biden, “ABD, bütün NATO topraklarını savunacaktır” dedi.

Öte yandan Polonya'nın da Ukrayna’ya mühimmat dolu kamyon konvoyu gönderdiği bilgisi geldi.

Ayrıntılar geliyor...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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