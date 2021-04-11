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Savaşçı 101. bölüm fragmanı yayınlandı! Kılıç Timi için intikam zamanı

Fox TV'de ekranlara gelen büyük bir ilgiyle izlenen Savaşçı dizisinin 101. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Gündüz Göktürk'ün öfkelenerek, "Olamaz bu benim oğlum Oktay Göktürk değil." dediğini Oktay'ın ise bazı planlar içerisinde olduğunu görüyoruz. İşte Savaşçı 101. bölüm fragmanı...

Fox TV ekranlarında saat 20:00'da izleyiciyle buluşan Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 101. bölüm fragmanında Silah arkadaşlarını şehit eden teröristin peşine düşen Kılıç Timi, yaptığı operasyonla fitili ateşler ve olayların seyri hiç beklenmedik şekilde gelişir.

Türk Özel Kuvvetleri’nin en önemli subaylarından Albay Oktay Göktürk’le ilgili önemli bir haber karargaha bomba gibi düşer. General Ahmet Kutalmış, Albay İbrahim Kopuz ve Kılıç Timi gelen bu istihbarata inanmakta güçlük çekse de, sonrasında gelişen olaylar kafaları iyice karıştırır.

Savaşçı 101. bölüm fragmanı yayınlandı! Kılıç Timi için intikam zamanı

Gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan Kopuz Albay, Kılıç Timi’ni Yüzbaşı Haydar Bozkurt komutasında hemen harekete geçirir. Ancak hedefleri Türk Devletleri’ni birbirine düşürmek olan terör odakları, hazırladıkları şeytani planı çoktan devreye sokmuştur.

Kılıç Timi, ölümcül bir tuzağa doğru ilerlerken, bir kez daha kılıcın keskin ucunda yürüyecektir.

İşte Savaşçı 101. bölüm fragmanı;

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