Savaşçı Astsubay Çavuş Savaş Çiğiltepe kimdir? Sorusu arama motorlarında sık sık aratılan başlıklar arasında yer alıyor. Bizde sizler için merak edilen cevaplara haberimizde yer verdik...

ASTSUBAY ÇAVUŞ SAVAŞ ÇİĞİLTEPE KİMDİR?

Kütahya’lı, bekâr. Savaş cesur, yetenekli, hedef odaklı, yeri geldiğinde çılgınlık yapabilecek kadar gözü kara bir asker. Haklı olduğuna inanıyorsa kesinlikle geri adım atmaz. Çok konuşur ve bu durum onun başını sık sık derde sokar.

ANIL TETİK KİMDİR?

Fenomen dizide Astsubay Çavuş Savaş Çiğiltepe karakterine hyat veren başarılı oyuncu ise Anıl Tetik'tir. Ünlü oyuncu, 1 Temmuz 1991 tarihinde İstanbul Küçükçekmece’de doğdu. Aslen Kırklareli’lidir. Kadir Has Üniversitesi’nde Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünde okudu.

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Anıl Tetik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?