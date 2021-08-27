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  3. Savcı doktoru göz altına aldırmıştı!

Savcı doktoru göz altına aldırmıştı!

Osmaniye Devlet Hastanesine muayene için gelen savcı kendisini tedavi etmediği iddiasıyla Ortopedi Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel'ı gözaltına aldırdı.

Savcı doktoru göz altına aldırmıştı!

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde daha önceden farklı bir doktora muayene olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet B.aynı doktora muayne olmak için randevu alarak hastaneye geldi.Ancak önceden muayene olduğu doktorun izne ayrıldığını öğrenince Savcı Mehmet B., Ortopedi Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel'in odasına girdi. 

İddealara göre, kendisinin savcı olduğunu söyleyen Mehmet B., doktordan kendisini muayene etmesini istedi. İçeride başka bir hastanın olduğunu belirten  Doktor Kemal Gökhan Günel savcıya daha önceki doktoruna kontrol olması gerektiğini, bu şekilde kendisini muayene edemeyeceğini belirtti.

Bunun üzerine  Savcı Mehmet B., kendisini muayene etmeyen Doktor Kemal Gökhan Günel’i gözaltına aldırdı. Aynı gün şüpheli sıfatıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadesi alınan Günel serbest bırakılmıştı.

Savcı doktoru göz altına aldırmıştı!

BU SEFER ŞİKAYET DOKTORDAN GELDİ

Bunun üzerine Doktor Kemal Gökhan Günel, Osmaniye Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet B. hakkında "Basit yaralama ve basit tehdit" iddiasıyla şikâyette bulunmuştu. 

Osmaniye'nin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu Adana'ya gönderilen soruşturma dosyasını inceleyen Adana Cumhuriyet Başsavcılığı müşteki, sanık ve tanıkların ifadeleri ve hastane güvenlik kamera kayıtlarını incelendi. Ardından Savcı Mehmet B. hakkında "Basit yaralama ve basit tehdit" suçlamalarıyla ilgili "Delil yetersizliği ve unsur yokluğu” nedeniyle kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

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