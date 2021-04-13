Savcı, kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı mı? O iddialar hakkında açıklama

Osmaniye’de görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet B., Osmaniye Devlet Hastanesi ortopedi bölümüne gelerek iddiaya göre sırası gelmediği halde Doktor Kemal Gökhan Günel'in odasına girdi ve doktordan kendisini muayene etmesini söyledi. O sırada başka bir hastası olan doktor da savcıya daha önceki doktoruna gitmesi gerektiğini söyleyerek bu şekilde kendisini muayene edemeyeceğini belirtti.

Mehmet B. de yine iddiaya göre Doktor Kemal Gökhan Günel'in gözaltına alınması için polislere talimat verdi. Olayın ardından Günel şüpheli sıfatıyla ifadesi alınıp serbest bırakıldı.

''HAKARET SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR''

Konu ile ilgili de Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne'den açıklama geldi.

Tekne yaptığı açıklamada, “Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Osmaniye Cumhuriyet Savcısının muayene talebini yerine getirmeyen doktorun gözaltına alındığı haberleriyle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki basın açıklamasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımızda görev yapan Cumhuriyet Savcısı M.B’nin daha önce başlanılan ortopedik tedavisinin devamı olarak 12.04.2021 tarihindeki randevusu için hastaneye gittiğinde nöbetçi doktorun asıl doktorun izinli olduğunu gerekçe göstererek tedaviden kaçınması üzerine Cumhuriyet Savcısı M.B’nin kendisini tanıtarak randevusunu hatırlatmasına rağmen nöbetçi doktorun muayene odasından ayrılarak tedaviden kaçınıp güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde M.B’nin dışarı çıkarılması talimatını verdiği, tedavi olmaksızın hastaneden ayrılan Cumhuriyet Savcısı M.B’nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün Başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı