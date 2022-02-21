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  3. Savcı Sayan, Tarkan'a haddini bildirdi, bu defa acımadı! "Halkımız şıkıdım şıkıdım oynar ama..."

Savcı Sayan, Tarkan'a haddini bildirdi, bu defa acımadı! "Halkımız şıkıdım şıkıdım oynar ama..."

Savcı Sayan, sosyal medya hesabından şarkıcı Tarkan'a tepki gösterdi. Şarkı sözleri sebebiyle ünlü sanatçıya tepki gösteren Sayan, "Halkımız halay sever, şıkıdım şıkıdım oynar. Ama işi sulandıranlara iyi bakmaz" dedi.

Savcı Sayan, Tarkan'a haddini bildirdi, bu defa acımadı! "Halkımız şıkıdım şıkıdım oynar ama..."

Son günlerde gündemi sarsıp, ortalığı kavuran Tarkan Geççek şarkısı tepkilerin hedefinde olmaya devam ediyor. Şarkı sözlerindeki detaylarda iktidara yönelik mesajlar olduğu iddia edilince, sadece magazin değil, siyasi gündeminde de deprem etkisi yaratan Tarkan'ı, bu defa Savcı Sayan topa tuttu. Sosyal medya hesabında ünlü şarkıcıyı hedef alan Ağrı Belediye Başkanı "Halkımız halayı sever. Şıkıdım Şıkıdım oynar .Ama işi sulandıranlara iyi bakmaz" ifadelerini kullandı.

Savcı Sayan, Tarkan'a haddini bildirdi, bu defa acımadı! Halkımız şıkıdım şıkıdım oynar ama...

"BİR ELİ YAĞDA BİR ELİ BAĞDA OLAN..."

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tarkan'ın şarkı sözlerine yönelik eleştirisinde, "Bir eli yağda, bir eli balda olup, siyaset yaparak halkın duyguları üzerinden para kazanan sanatçıların parçaları hep hit olmuştur. Ama savundukları görüş Türkiye’de hiçbir zaman iktidar olmamıştır. Halkımız halayı sever. Şıkıdım Şıkıdım oynar. Ama işi sulandıranlara iyi bakmaz" ifadelerini kullanarak, sözlere tepki gösterenler arasında yerini aldı.

Savcı Sayan, Tarkan'a haddini bildirdi, bu defa acımadı! Halkımız şıkıdım şıkıdım oynar ama...Savcı Sayan, Tarkan'a haddini bildirdi, bu defa acımadı! Halkımız şıkıdım şıkıdım oynar ama...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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