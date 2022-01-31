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  3. Savcı Sayan'dan, "Çocukları siyasete alet etmeyin" diyenlere, CHP reklamıyla yanıt!

Savcı Sayan'dan, "Çocukları siyasete alet etmeyin" diyenlere, CHP reklamıyla yanıt!

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, geçtiğimiz gün Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Tranzon'daki küçük çocuğun üzerine gelen isimlere, CHP reklamıyla yanıt verdi.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Trabzon'da gerçekleştirdiği konuşması esnasında kürsüye çıkarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan küçük çocuk, sosyal medyanın gündemine oturdu. Eleştirilere maruz kalan ilkokul öğrencisine, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sahip çıktı. Sayan, "Çocukları siyasete alet etmeyin diyenlere bakın" ifadeleriyle, CHP reklamını gözler önüne serdi.

Savcı Sayan'dan, Çocukları siyasete alet etmeyin diyenlere CHP reklamıyla yanıt!

"ÇOCUKLARI BULAŞTIRMAYIN"

Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan konuşmasıyla gündemde deprem etkisi yaratan Trabzonlu küçük çocuk, sosyal medyada eleştirilerin odağı haline geldi. CHP'den gelen "Çocuklar siyasete alet edilmemeli" çıkışına ise, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan yanıt geldi. Partinin geçmiş yıllarda çocuklar üzerinden hazırlanan reklamına dikkat çeken Sayan, "Çocukları siyasete alet etmeyin diyenlere bakın" notuyla, CHP'nin reklamını paylaştı. Reklamda çocukların "Hayır" yazılı pankartları gösterdiği, iktidarın değişmesi gerektiğini anlattıkları bir metin yer alması dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcılarından ise CHP'ye, "Zaten reklamda bir numarasınız, bunu en iyi biz biliyoruz. Ama ne olur reklam sizde kalsın, çocukları bulaştırmayın" şeklinde eleştiriler geldi.

Savcı Sayan'dan, Çocukları siyasete alet etmeyin diyenlere CHP reklamıyla yanıt!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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