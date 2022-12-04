Savcı Sayan'dan denetim talimatı! O şartları taşımayan 5 market mühürlendi!

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın il genelinde düzenli olarak gerçekleştirilen market denetimlerinde dün 5 marketin kapısı mühürlendi. Çeşitli nedenlerden dolayı mühürlenen marketler Belediye'nin resmi hesaplarından yapılan paylaşımlar ile duyuruldu.

DÜZENLİ OLARAK DENETİM YAPILIYOR

Ağrı Belediyesi'nin resmi hesaplarından yapılan paylaşımda "Başkanımız Savcı Sayan’ın talimatları ile kent merkezimizde market ve iş yerlerine zabıta ekiplerimiz düzenli olarak denetim gerçekleştiriyor."

5 ZİNCİR MARKET MÜHÜRLENDİ

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"Gramaj kontrolü, Raf-kasa fiyatları uygunluk, Hijyen ve düzen denetimi, Son kullanma tarihi kontrolü, Fahiş Fiyat, Stokçuluk" gibi çeşitli nedenlerden dolayı "Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz denetimlerde şartları taşımayan 5 zincir market şubesi mühürlenerek, faaliyetlerine ara verilmiştir." şeklinde paylaşım yapıldı.