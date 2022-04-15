Savcı Sayan'dan Ekrem İmamoğlu'na belediyecilik dersi! İBB ulaşıma yüzde 40 zam getirirken, Ağrı'da öğrenciler 0,25 kuruşa yolculuk yapıyor!

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, son günlerde özellikle öğrenciler tarafından protesto edilen Ekrem İmamoğlu'nu, kendi icraatıyla nakavt etti. İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam yapan İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın "Öğrenci bu zamdan muaf olsun" talebini, "Tabii ki veto edeceğim" diyerek reddetmişti. Bunun üzerine Savcı Sayan'dan İmamoğlu'na belediyecilik kıyası geldi.

"ÖĞRENCİ 0,25 KURUŞ"

Savcı Sayan, Belediye Başkanı olduğu kentte bilet ücretlerini sosyal medyada takipçilerine duyurdu. Sayan, İmamoğlu'nun, "Göreve geldiğimizde mazot 6 lirayken, öğrenci abonmanını 85 liraya satıyordunuz. Bugün mazot 20 lira olmuş, öğrenci abonmanı 78 lira olsun diyorsunuz, sonra da gelip popülizmden bahsediyorsunuz." ifadelerine karşılık "Mazot 6 lira ilken Ağrı’da öğrenci bilet ücreti 1.5 TL Tam bilet 2.5 lira idi . Mazot şimdi 20 lira Ağrı’da öğrenci bileti 0.25 kuruş Tam bilet 1.5 TL . hastabüs 1 TL" durumunu bildirdi.