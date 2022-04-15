Savcı Sayan'dan Ekrem İmamoğlu'na belediyecilik dersi! İBB ulaşıma yüzde 40 zam getirirken, Ağrı'da öğrenciler 0,25 kuruşa yolculuk yapıyor!Tuzlaspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle | Tuzlaspor - Gençlerbirliği maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiErşan Kuneri kimdir, gerçekte kimdir? İşte Erşan Kuneri karakterinin özellikleriNetflix Erşan Kuneri ne zaman çıkacak, çıkıyor 2022 ? Erşan Kuneri dizisi ne zaman yayınlanacak?Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan yürek hoplatan paylaşım! Makyajsız fotoğrafı büyülediCanlı | Bakan Nureddin Nebati: "Türk parasına güvenin. 2023'e farklı bir havayla giriyoruz!"Suwen halka arz ne zaman, hangi tarihlerde ? Eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, hisse kodu ne?Spor Toto 1.Lig: Samsunspor- Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde bir açılış daha gerçekleşti! Ayasofya Fatih Medresesi'nin kalbi ilim için yeniden atacak!Spor Toto 1.Lig: MKE Ankaragücü - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Savcı Sayan'dan Ekrem İmamoğlu'na belediyecilik dersi! İBB ulaşıma yüzde 40 zam getirirken, Ağrı'da öğrenciler 0,25 kuruşa yolculuk yapıyor!

Savcı Sayan, ulaşıma yüzde 40 zam yapan ve öğrenciyi bu zamdan muaf etmek istemeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na belediyecilik dersi verdi. Ağrı'da öğrencinin 0,25 kuruşa seyahat ettiğini söyleyen Sayan, bilet fiyatlarını takipçilerine sundu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, son günlerde özellikle öğrenciler tarafından protesto edilen Ekrem İmamoğlu'nu, kendi icraatıyla nakavt etti. İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam yapan İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın "Öğrenci bu zamdan muaf olsun" talebini, "Tabii ki veto edeceğim" diyerek reddetmişti. Bunun üzerine Savcı Sayan'dan İmamoğlu'na belediyecilik kıyası geldi.

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"ÖĞRENCİ 0,25 KURUŞ"

Savcı Sayan, Belediye Başkanı olduğu kentte bilet ücretlerini sosyal medyada takipçilerine duyurdu. Sayan, İmamoğlu'nun, "Göreve geldiğimizde mazot 6 lirayken, öğrenci abonmanını 85 liraya satıyordunuz. Bugün mazot 20 lira olmuş, öğrenci abonmanı 78 lira olsun diyorsunuz, sonra da gelip popülizmden bahsediyorsunuz." ifadelerine karşılık "Mazot 6 lira ilken Ağrı’da öğrenci bilet ücreti 1.5 TL Tam bilet 2.5 lira idi . Mazot şimdi 20 lira Ağrı’da öğrenci bileti 0.25 kuruş Tam bilet 1.5 TL . hastabüs 1 TL" durumunu bildirdi.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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