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Savcı Sayan'dan Selçuk Bayraktar'a tam destek! "Elon Musk'a alkış tutanlar..."

Savcı Sayan geçtiğimiz gün Selçuk Bayraktar ve SİHA'ları hedef alan Levent Gültekin'e sosyal medya hesabından ateş püskürdü. "Elon Musk yapsa alkışlarsınız" diyen Sayan "Vatan haini" çıkışında bulundu.

Savcı Sayan'dan Selçuk Bayraktar'a tam destek! "Elon Musk'a alkış tutanlar..."

Yazar Levent Gültekin, Halk TV'de katıldığı bir televizyon programında İHA ve SİHA'lara yönelik küçümseyici açıklamalarda bulunarak, Bayraktar yapmışlar diye zannediyorlar ki süper güç oluyoruz. Ulan yaptığın bir helikopter bir de uçak. Uçak dediğin de küçük bir şey" ifadelerine yer vermiş, Türk halkını çileden çıkarmıştı. Gültekin'e, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan tepki geldi.

Savcı Sayan'dan Selçuk Bayraktar'a tam destek! Elon Musk'a alkış tutanlar...

"ELON MUSK YAPSA ALKIŞ TUTARLAR"

Savcı Sayan Levent Gültekin'i hedef aldığı paylaşımında, Selçuk Bayraktar'ı etiketleyerek, "Elon Musk’u alkışlayıp, sayın Selçuk Bayraktar'a düşmanlık yapanlar içimizdeki yabancı hayranı fransızlardır.. Kısacası Vatan hainidirler... Nokta." ifadelerine yer verdi.

Savcı Sayan'dan Selçuk Bayraktar'a tam destek! Elon Musk'a alkış tutanlar...

NE OLMUŞTU?

HAlk TV ekranlarında yayımlanan canlı yayında bir skandala daha imza atıldı. Yazar Levent Gültekin, kanala katılım göstererek, gündeme dair açıklamalara yer verdi. 

Levent Gültekin yaptığı açıklamada, "Bayraktar yapmışlar diye zannediyorlar ki süper güç oluyoruz. Ulan yaptığın bir helikopter bir de uçak. Uçak dediğin de küçük bir şey" ifadelerine yer verince, sosyal medya ayağa kalktı. İnfiale yol açan açıklamalar sonucu Gültekin'e linç kampanyası başlatıldı. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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