Savunma Sanayii Başkanı OSB ziyaretlerinde, "Sanayinin alt yapısı buradan sağlanıyor"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Ankara Sincan’daki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmalarda incelemelerde bulundu. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Demir, savunma sanayisindeki yerli ve milli kabiliyetleri yerinde incelediği firma ziyaretlerine devam ediyor. Demir, Ankara 1. OSB'de Akdaş Döküm, Assan İş Makinaları, MCM Savunma ve Anova Savunma firmalarının yerli ve milli üretimlerini yerinde inceledi, faaliyetler hakkında bilgi aldı.

DEMİR'DEN SANAYİCİLERE TEBRİK

İsmail Demir, incelemelere ilişkin yaptığı açıklamada, bu ziyaretlerin savunma sanayisi konusunda hem farkındalığın artırılması hem de kabiliyetlerin yerinde tespiti ve ekosistemin genişletilmesi açısından faydalı olduğunu belirtti. Buradaki üretimlerin savunma sanayisinin altyapısı açısından çok önemli bir rol oynadığını vurgulayan Demir, "Yapılan işler sadece yurt içi değil, yurt dışına ihraç imkanı olan ürünler. Bu kabiliyetler sadece savunma sanayisi değil, diğer sektörlere de yetecek kabiliyetler. Bu da çoklu üretim ve geniş tabanlı bir yapının gereği. Bu açıdan sanayicilerimizi tebrik ediyorum, bu gayreti göstermek ve ülkemize katma değer oluşturmak önemli bir faaliyet." ifadelerini kullandı.

Ziyaret edilen firmalar, güvenlik güçlerinin operasyonlarında kullandığı mühimmat ve güdüm kitlerinin yanı sıra savunma sanayisi sistemlerinin çelik dökümleri ile bu sistemlerde kullanılan paslanmaz çelik ve alaşımlı çelik ihtiyaçlarına dair faaliyet gösteriyor. Firmalar ayrıca güç aktarma sistemleri, yakıt sistemleri, iklimlendirme gibi alt sistemlerin özgün tasarım ve üretimlerini gerçekleştiriyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı