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Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi; işte kararlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi. 2 saat 20 dakika boyunca devam eden toplantıdan sonra komite, 'Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı şekilde yoluna devam edecektir.' açıklamasında bulundu.

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi; işte kararlar

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi. 2 saat  20 dakika süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan komite, toplantı hakkında açıklamalarda bulundu.

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi; işte kararlar

Yapılan açıklamalarda Savunma Sanayii İcra Komitesi yetkilileri, "Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı. Toplantıda elektronik harp, muhabere, silah, mühimmat, füze ve muhtelif platformlara ilişkin projeler karara bağlandığını belirten yetkililer, "Kovid-19 kaynaklı salgın sürecinde savunma sanayimiz kritik projelerde herhangi bir aksamaya izin vermeden çalıştı. Salgın sonrası dönemde çalışmalar kararlılıkla devam edecek ve ihracata özel bir önem verilecek." denildi.



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