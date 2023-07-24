Say-Fen Eğitim Kurumları Pendik’te Hizmete Girdi! "Say-Fen Eğitimde Güven"

Uzun yıllardır öğrenci odaklı eğitim felsefesiyle çalışmalarını sürdüren Say-Fen Eğitim Kurumları kurucusu İbrahim Sayan, Pendikli basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kurum hakkında bilgiler veren Sayan, lise ve üniversite hazırlık süreçlerinin uzman eğitmenleri sayesinde başarılı bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

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Say-Fen Eğitim Kurumları Pendik’te Hizmete Girdi! "Say-Fen Eğitimde Güven"

Pendik’te eğitim sektörüne yeni bir solukla giriş yapan Say-Fen Eğitim Kurumları; alanında uzman öğretmenler, eğitim koçları ve rehber öğretmenler ile sınava hazırlık sürecinde öğrencilere destek oluyor.

"Say-Fen Eğitimde Güven"

Eğitim kurumu hakkında basın mensuplarını bilgilendiren Say-Fen Eğitim Kurumları kurucusu İbrahim Sayan şunları ifade etti:

“Biz Pendik’teki öğrencilerimize fayda sağlamak, başarılarına başarı katmak ve profesyonel bakış açısıyla süreci doğru şekillendirmek için bir adım attık. Yıllardan beri süregelen tecrübemiz ve portföyümüz ile çalışmalarımıza başladık. Şimdiye kadar çok güzel geri dönüşler aldık. Her geçen gün kurumumuzla iletişim kuran ailelerin sayısı artıyor. İyi bir üniversite hayali kuran ve nasıl hazırlanacağını bilmeyen öğrencilerimizi, profesyonel olarak sınava hazırlamak için Say-Fen ailemize davet ediyoruz. Bizi kısaca özetlememi isterseniz; Say-Fen Eğitimde Güven”

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Say-Fen’de neler yapılıyor?

5,6,7 ve 8.sınıf ile 9,10,11,12 ve mezun grubu öğrenciler, alanında uzman eğitmenler ile sınavlara hazırlanıyorlar.
Dönem içerisinde yapılan deneme sınavlarının analizleri, Say-Fen Plus uygulaması üzerinden yapılıyor ve öğrencinin bilgi eksiklikleri tespit ediliyor.
Deneme sonuçları, mevcut uygulama üzerinden veliler ve öğrencilerle paylaşılıyor.
Yıl içerisinde veli ve öğrencilere yönelik motivasyon, başarı ve bilgilendirme seminerleri ve de ders çalışma kampları düzenleniyor.

Say-Fen kuruluşundan itibaren, Türkiye’nin sayılı üniversitelerine ve seçkin liselerine öğrenciler yerleştirerek büyük başarı elde etmiştir.

Say-Fen Eğitim Kurumları nerede?

Adres: Doğu Mahallesi, Gazipaşa Caddesi, Vicdan Sokak, As İş Hanı No:3 (Qnb Finansbank Üstü) Pendik/İstanbul
Telefon: 0216 595 25 25
Mail: info@sayfenegitimkurumlari.com
instagram: www.instagram.com/sayfenegitimkurumlari

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(Say-Fen Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sayan)

Say-Fen Eğitim Kurumları Kurucusu İbrahim Sayan Kimdir?

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarih Bölümü mezunudur. Aynı üniversiteden Pedagojik Formasyon Eğitimi almıştır.

Meslek hayatına Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nda başladı.

2014 yılında Kuşadası Uğur Dershanesi Kurucu Müdürlüğü ile başlayan yolculuğu, 2016 yılında Tire Amerikan Kültür Koleji Kuruculuğu, 2017 yılında Gebze Sınav Kurs kuruculuğu olarak devam etti.

Halihazırda;

  • 2020 yılında Esenyalı Oğuz Fen Bilimleri,
  • 2021 yılında Pendik Oğuz Fen Bilimleri,
  • 2022 yılında Gebze Bil-Fen Eğitim Kurumu'nun kurucusu,
  • 2023 yılında ise kendi markası olan SAY-FEN Eğitim Kurumları olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
  • Aslen Erzurumlu olan Sayan; evli ve 2 çocuk babasıdır.

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