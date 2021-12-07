Saygısızlığın kadarı! Emektar işçi CHP’li Muğla Belediye otobüsüne üstü kirli diye alınmak istenmedi

Muğla'da meydana gelen olay 'pes' dedirtti. Bir işçi, belediye otobüsüne üzeri kirli olduğu gerekçesiyle alınmadı. Olaya ilişkin görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, otobüs şoförünün "Ağabey bak, cık cıklayıp durma akşam akşam. Haksızsın" diyerek işçiye çıktığı görülüyor. "Haksız değilim ben, bu benim iş elbisem" diyerek durumunu izah eden işçiye son derece saygısız bir tavır takının şoförün "Bu elbiseyle, bu pantolonla, bu koltuğa oturamazsın" dedi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ YOLCUYA DA ÇIKIŞTI: "DURDUK YERDE SAVAŞ ÇIKARDIN ARABAMDA"

Otobüste bulunan yolculardan birinin kaydettiği görüntüde dikkat çeken başka bir detay da yolcunun işçiyi haklı olarak savunması oldu. "Bence oturabilir beyefendi. Beni de almak zorundasın, beyefendi de oturmak zorunda." diyen yolcuya da sesini yükselten otobüs şoförü, "Beni niye çekiyorsun ki? Yarın geldiğiniz zaman bu koltuk kirli diye beni şikayet ediyorsun ama. Görüyor musun; yani şimdi durduk yerde savaş çıkardın arabamda" dedi.

"BANA MEYDAN OKUMA"

CHP’li Muğla Belediye otobüsü şoförü, yolcuyu "Bana meydan okuma!" diye tehdit etti. Yolcudan çektiği görüntüyü silmesini isteyen otobüs şoförü, "Hayır" yanıtını alınca, otobüsü sürmeyeceğini söyledi.

İşte o görüntü: