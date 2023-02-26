Saziso Magawana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saziso Magawana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saziso Magawana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saziso Magawana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saziso Magawana 5 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saziso Magawana Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lamontville Golden Arrows futbol takımında oynamaktadır. Lamontville Golden Arrows takımına 24 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Saziso Magawana'nin Lamontville Golden Arrows ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saziso Magawana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saziso Magawana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saziso Magawana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saziso Magawana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Uthongathi

24 Temmuz 2021 yılında Golden Arrows

Saziso Magawana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saziso Magawana şuan Lamontville Golden Arrows takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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