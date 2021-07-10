Scarlett Johansson sinema sektörü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Küçük görülüyoruz"

İkinci bebeğini hamile olan Marvel Sinematik Evreni'nin yıldızı Scarlett Johansson Glamour Magazine'e verdiği röportajda çarpıcı sözler söyledi.

Türkiye'de geçtiğimiz gün vizyona giren Black Widow'un başrol oyuncusu Scarlett Johansson Hollywood'daki cinsiyetçiliğe dair düşüncelerini sert bir dille açıkladı.

"BİZE YETERİ KADAR DEĞER VERİLMİYOR"

Verdiği röportajda "Bir kadın olarak her zaman kendi müttefikiniz olmalısınız çünkü küçük görülüyoruz, yeteri kadar hizmet almıyoruz, bize yeteri kadar değer verilmiyor ve az ödeme yapılıyor. Kendi kendinizin müttefiki olmak zorundasınız" dedi.

Annesinin bu durumu kendisine daha küçük yaştayken aşıladığını belirten Johansson, "Çünkü bunu benden çok daha şiddetli biçimde deneyimlemişti. Ve bilirsiniz eşit ücret bu mücadelenin büyük bir parçası" dedi.

Marvel Sinematik Evreni'nin ilk kadın süper kahramanı olan 36 yaşındaki Johansson kendisinin ve senaristlerin Natasha Romanoff’un hikayesiyle gerçek hayatta istismara maruz kalmış kadınların öyküsü arasında paralellikler kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre oyuncu Black Widow'un 2017'deki MeToo hareketiyle şekillenmeye başladığını söyledi. MeToo hareketi cinsel tacizin yaygınlığını afişe etmek ve Hollywood dahil pek çok farklı iş kolunda kadınların maruz kaldığı tacizi gözler önüne sermek amacıyla başlatılmıştı.

