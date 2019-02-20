Schalke - Galatasaray maçında ilk 11'ler açıklandı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Almanya'nın Schalke 04 takımına konuk oluyor. Maçın ilk 11'leri belirlendi. İşte Galatasaray - Schalke ilk 11'ler...
Galatasaray'ın Schalke kafilesinde sakatlıkları bulunan Emre Akbaba, Nagatomo, Eren Derdiyok ve Fernando Reges yer almadı.
Bu akşam 23.00'da başlayacak maç öncesi Fatih Terim, ilk 11'i açıkladı. İşte kadro...
SCHALKE - GALATASARAY
STAT: AufSchalke Arena
HAKEM: William Collum
SAAT: 23:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
İLK 11'LER
SCHALKE: Nübel, Nastasic, Uth, Rudy, Stambouli, Caligiuri, Burgstaller, Harit, Sane, Schöpf, Embolo
TEKNİK DİREKTÖR: Domenico Tedesco
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Linnes, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Onyekuru
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
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