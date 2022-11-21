Schröder: Rus gazına her zaman erişimimizin olmayabileceğini bilmemiz gerekiyor

Nord Stream AG ve 2 AG'nin Hissedarlar Komitesi Başkanlığı görevini yürüten Schröder, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde "Enerji ve Jeopolitik Özel" temasıyla düzenlenen 12. Antalya Enerji Zirvesi'nin özel oturumunda konuştu.

Avrupa'da birçok firmanın ani fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldığını dile getiren Schröder "Enerji fiyatlarının makul seviyede kalması için enerji tedarik güvenliğinin sağlanması şart." ifadesini kullandı.

Schröder, fiyat artışlarının yaşandığı bu dönemde doğal gaz şirketlerinin büyük karlar elde ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

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TEDBİR ALMASAK KENDİMİZİ ÇOK CİDDİ GAZ SIKINTISININ İÇİNDE BULABİLİRİZ

"Bütün bu tedarik zincirinin düzenlenmesi gerekiyor. Yoksa kendimizi çok ciddi gaz sıkıntısının içinde bulabiliriz. Avrupa'nın ve Almanya'nın ana gaz tüketicileri savaştan önce 90-95 milyar metreküp doğal gazı Rusya'dan ithal ediyordu. Bu, yerine alternatif konulması çok zor bir miktar. Bu savaşı bir şekilde bitirmemiz şart. İşin politik kısmı da var. Bizim her geçen gün daha dikkatli olmamız lazım. Rus gazına her zaman erişimimizin olmayabileceğini bilmemiz gerekiyor."

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Schröder, alternatif kaynaklar arasındaki Norveç veya Cezayir'den alınabilecek doğal gaz miktarlarının yetersiz kalabileceğini dile getirdi.

Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa için alternatiflerden biri olabileceğini dile getiren Schröder, Türkiye'nin Avrupa'nın gaz tedarikinin çeşitlendirilmesinde önemli rol oynadığını kaydetti.

Schröder Doğu Akdeniz, Türkmenistan, Mısır, İran gibi kaynakların Avrupa'ya gaz tedariki için potansiyel barındırdığını ancak bunun uzun vadede gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl tedarikinin çözümüne yönelik çabalarına dikkati çeken Schröder, şunları kaydetti:

ERDOĞAN TAHIL KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL OYNADI

"Erdoğan bu noktada çok önemli bir rol oynadı ve uluslararası alanda takdir topladı. Özellikle gıda sorunuyla ilgili yapılan bu çalışmanın müzakerelere çok iyi örnek olacağına inanıyorum. Bu kapsamda enerji politikalarının da mutlaka dengeli, makul fiyatlı ve sürdürülebilir olması şart."