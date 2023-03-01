Scott Simons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Simons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Simons adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Scott Simons Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Scott Simons 26 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Scott Simons Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Scott Simons'nin Carlisle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Scott Simons Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Scott Simons futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Carlisle United
Scott Simons Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Scott Simons şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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