Scott Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Wilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Wilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Scott Wilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Scott Wilson 11 Ocak 1993 tarihinde Bristol şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Scott Kristian Scott-Wilson şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Scott Wilson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Management Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bath City futbol takımında oynamaktadır. Bath City takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Scott Wilson'nin Bath City ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Scott Wilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Scott Wilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2013 yılında Bath City
1 Temmuz 2014 yılında Paulton
1 Temmuz 2015 yılında Weston-super-M.
1 Temmuz 2016 yılında Eastleigh
1 Temmuz 2017 yılında Macclesfield
19 Temmuz 2019 yılında Oldham Athletic
28 Şubat 2020 yılında Notts County
31 Mayıs 2020 yılında Oldham Athletic
7 Temmuz 2020 yılında Notts County
4 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz
23 Ekim 2020 yılında FC Dag & Red
29 Ocak 2022 yılında Aldershot
26 Şubat 2022 yılında FC Dag & Red
19 Temmuz 2022 yılında Bath City
Scott Wilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Scott Wilson şuan Bath City takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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