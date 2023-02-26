Sebastian Assis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Assis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Assis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Assis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Assis 4 Mart 1993 tarihinde Tacuarembó şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Alberto Sebastián Assís Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Assis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Sebastian Assis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orense SC futbol takımında oynamaktadır. Orense SC takımına 12 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Assis'nin Orense SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Assis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Assis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Assis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Assis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Tacuarembó

1 Eylül 2016 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2017 yılında Cerro Largo

20 Ocak 2020 yılında CA Unión

31 Aralık 2020 yılında Cerro Largo

12 Ocak 2021 yılında Orense

Sebastian Assis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Assis şuan Orense SC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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