Sebastian Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? Sebastian Szymanski hangi takımlarda futbol oynadı?

Sebastian Szymanski transferi ile Arda Güler'in boşluğunu doldurmak isteyen Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Futbolseverler bu transferin gündeme gelmesinin ardından Sebastian Szymanski'nin kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığı merak ediyor. Peki, Sebastian Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? Sebastian Szymanski hangi takımlarda futbol oynadı?

YAYINLAMA
Google News
Sebastian Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? Sebastian Szymanski hangi takımlarda futbol oynadı?

Sebastian Szymanski Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası olma yolunda en büyük aday olarak ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin transfer hedefinde yer alan Sebastian Szymanski'nin kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Sebastian Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? Sebastian Szymanski hangi takımlarda futbol oynadı? Sebastian Szymanski hangi mevkiide oynuyor? sorularının cevapları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Sizler için bu soruların cevaplarını derledik.

Sebastian Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? Sebastian Szymanski hangi takımlarda futbol oynadı?

SEBASTİAN SYZMANSKİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Polonyalı yıldız futbolcu Sebastian Szymanski, Biala Podlaska şehrinde 10 Mayıs 1999'da doğdu. Kendisi 24 yaşında ve 1,74 metre boyunda. Geçtiğimiz sezon Feyenoord takımında forma giyen Szymanski, 40 maçta görev aldı. Bu süre zarfında 10 gol atarak ve 8 asist yaparak önemli bir performans sergiledi. Bu başarısıyla takımının şampiyonluk yolunda büyük bir katkıda bulundu.

Sebastian Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? Sebastian Szymanski hangi takımlarda futbol oynadı?

SEBASTİAN SYZMANSKİ HANGİ AYAĞINI KULLANIYOR, BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Szymanski, orta saha pozisyonunda oynamaktadır ve sol ayağını kullanmaktadır. Oyuncunun piyasa değeri ve bonservis bedeli 14.00 milyon euro olarak belirlenmiştir. Feyenoord ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona ermiştir.

Sebastian Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? Sebastian Szymanski hangi takımlarda futbol oynadı?

SEBASTİAN SZYMANSKİ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

  1. 2005–2013 TOP 54 Biala Podlaska
  2. 2013–2015 Legia Warszawa
  3. 2015–2017 Legia Warsaw II
  4. 2016–2019 Legia Warszawa
  5. 2019– Dinamo Moskova

Sebastian Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? Sebastian Szymanski hangi takımlarda futbol oynadı?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe Arda Güler'in boşluğunu hızlı doldurdu! İşte hedefteki 10 numara!
Fenerbahçe Arda Güler'in boşluğunu hızlı doldurdu! İşte hedefteki 10 numara!
Arda Güler Real Madrid'de! Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu oldu!
Arda Güler Real Madrid'de! Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu oldu!
Arda Güler tercihini yaptı! Real Madrid'le anlaştı iddiası!
Arda Güler tercihini yaptı! Real Madrid'le anlaştı iddiası!
Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü belli oldu! Kulüp açıklama yaptı!
Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü belli oldu! Kulüp açıklama yaptı!
Son Haberler
Melisa Döngel paylaştı, fotoğraflara yorum yağdı! Sergen Yalçın zevkli adammış!
Melisa Döngel paylaştı, fotoğraflara yorum yağdı! Sergen Yalçın zevkli adammış!
‘Man Adası’ davasında Kılıçdaroğlu’na tazminat kararı! 'Manevi tazminat ödemesine karar verildi'
‘Man Adası’ davasında Kılıçdaroğlu’na tazminat kararı! 'Manevi tazminat ödemesine karar verildi'
Ukrayna lideri yarın İstanbul'a geliyor! Cumhurbaşkanı ile görüşecek!
Ukrayna lideri yarın İstanbul'a geliyor! Cumhurbaşkanı ile görüşecek!
HDP binasına operasyon! Terör örgütüne ait dökümanlar ele geçirildi!
HDP binasına operasyon! Terör örgütüne ait dökümanlar ele geçirildi!
Aziz Yıldırım: Benim şahsımın Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili bir düşüncesi yok
Aziz Yıldırım: Benim şahsımın Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili bir düşüncesi yok
Kasımpaşa, 2023- 2024 Futbol sezonunu açtı
Kasımpaşa, 2023- 2024 Futbol sezonunu açtı
Çok Okunanlar
6 Temmuz Perşembe günü güncel altın fiyatları! Altın aşağı yönde seyrediyor!
6 Temmuz Perşembe günü güncel altın fiyatları! Altın aşağı yönde seyrediyor!
İsrail'de protestolar büyüyor! İsrail’de bir sürücü aracıyla protestocuların arasına daldı
İsrail'de protestolar büyüyor! İsrail’de bir sürücü aracıyla protestocuların arasına daldı
Maganda gelin! Düğünde tehlikeli dakikalar kameralara yansıdı!
Maganda gelin! Düğünde tehlikeli dakikalar kameralara yansıdı!
Dolar kurunda ortalık ayağa kalkacak! 100 gün sonra dolarda neler olacağını açıkladı!
Dolar kurunda ortalık ayağa kalkacak! 100 gün sonra dolarda neler olacağını açıkladı!
Potanın Tarzanları, NBA patentli Elijah Hughes’u kadrosuna kattı
Potanın Tarzanları, NBA patentli Elijah Hughes’u kadrosuna kattı
Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor? Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'a transfer oldu mu?
Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor? Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'a transfer oldu mu?
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geliyor!
Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geliyor!