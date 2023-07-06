Sebastian Szymanski Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası olma yolunda en büyük aday olarak ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin transfer hedefinde yer alan Sebastian Szymanski'nin kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Sebastian Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? Sebastian Szymanski hangi takımlarda futbol oynadı? Sebastian Szymanski hangi mevkiide oynuyor? sorularının cevapları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Sizler için bu soruların cevaplarını derledik.

SEBASTİAN SYZMANSKİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Polonyalı yıldız futbolcu Sebastian Szymanski, Biala Podlaska şehrinde 10 Mayıs 1999'da doğdu. Kendisi 24 yaşında ve 1,74 metre boyunda. Geçtiğimiz sezon Feyenoord takımında forma giyen Szymanski, 40 maçta görev aldı. Bu süre zarfında 10 gol atarak ve 8 asist yaparak önemli bir performans sergiledi. Bu başarısıyla takımının şampiyonluk yolunda büyük bir katkıda bulundu.

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SEBASTİAN SYZMANSKİ HANGİ AYAĞINI KULLANIYOR, BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Szymanski, orta saha pozisyonunda oynamaktadır ve sol ayağını kullanmaktadır. Oyuncunun piyasa değeri ve bonservis bedeli 14.00 milyon euro olarak belirlenmiştir. Feyenoord ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona ermiştir.

SEBASTİAN SZYMANSKİ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?