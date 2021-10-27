Gün geçtikçe kadın cinayetleri artıyor, öldürme şekilleri canice bir hal oluyor. Bu defa da bir genç kız boğazı kesilerek öldürüldü. Bu kadarına da pes artık dediğimiz her gün bizi şaşırtan bir cinayet daha yaşanıyor. Bu elim cinayetin detaylarına haberimizde yer vereceğiz. Haberimizde, 'Şebnem Şirin kimdir? Katili kim? Nerede öldürüldü?' sorularını yanıtlıyoruz.

ŞEBNEM ŞİRİN KİMDİR?

25 yaşında olan Şebnem Şirin Denizli, Pamukkale'de yaşıyordu. Pamukkale Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği bölümünde okuyordu. Yaşadığı evde sevgilisi tarafından öldürüldü.

ŞEBNEM ŞİRİN'İN KATİLİ KİM?

Şebnem Şirin'in katili boğazından bıçaklayarak öldüren sevgilisi Furkan Zıbıncı'dır. Komşuların çığlıkları duyarak polise haber vermesiyle şahıs cinayeti işledikten sonra olay yerinden kaçmıştır.

NEREDE ÖLDÜRÜLDÜ?

Cinayet Şebnem Şirin'in Denizli Pamukkale'de bulunan birinci kat birinci dairedeki evinde gerçekleşti. Katil Furkan Zıbıncı bu evde Şirin'in boğazını kesti.