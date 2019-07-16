Seçil Heper Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEÇİL HEPER KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1946

Seçil Heper kaç yaşında :

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Meslek : Şarkıcı

Seçil Heper doğum yeri : Konya

SEÇİL HEPER BİYOGRAFİSİ

Türk sanat müziği sanatçısı.

Seçil Heper, 1946 yılında Konya’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimi Konya'da tamamladı. Seçil Heper’in müziğe olan sevdası henüz beş yaşındayken gecenin üçünde zorla uyandırılıp babası tarafından söyletilen ’Kara bahtım kem talihim, taşa bassam iz olur’ eseriyle başladı. 1966 yılında TRT tarafından açılan sınavı kazanarak Ankara Radyosu’na girdi.

Seçil Heper, TRT için yapılan bir TV çekiminde gazinocu Fahrettin Aslan'ın dikkatini çekerek Maksim Gazinosusahnelerine lanse edildi.

Seçil Heper, 1976 yılında işadamı eski Arnavut Prensi Melih Caculi ile evlendi. Evlendikten sonra sahne hayatından çekildi. Eşi Melih Caculi 2008 yılında vefat etti. Evliliğinden dolayı Caculi olan soyadını 2016 yılında da değiştirip Heper yapmak için mahkemeye müracaat etti ve düzeltildi.

Sabahattin Ali’nin eserinden sinemaya uyarlanan ve 1973 yılında yönetmenliğini Metin Erksan’ın yaptığı “Hanende Melek” filminde Melek karakterini canlandırmıştır.



Filmleri :

1973 - Hanende Melek (Melek)TV Filmi

Albümleri :

1994 - Plak Kayıtları: Türk Sanat Müziği 80 Eser

2006 - En İyileriyle Seçil Heper

2008 - Seneler

2008 - Huzurlu Günler

2013 - Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor

2014 - Hastayım Yaşıyorum