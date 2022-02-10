Seçim sonuçlanmadan koltukları paylaşıp anlaştılar! Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacakmış!

Türkiye 2023 yılında yapılacak olan seçimleri konuşmaya devam ediyor. Cumhur İttifakının bileşenleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde aday olması konusunda irade beyanlarını net şekilde ifade etmişti.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI BELLİ

Devlet Bahçeli bu konuda yaptığı açıklamada," Bizim Cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnanıyorum ki, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

MİLLET İTTİFAKI'NIN NET BİR ADAYI YOK

Millet İttifakı cephesinde ise aday karmaşası ve ittifakın büyümesi için görüşmeler bir süredir devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sürpriz bir görüşme yaparak adaylık karmaşasına son verdiği öne sürüldü.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER GÖRÜŞMÜŞ

Görüşmeye ilişkin detayları köşe yazısında anlatan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, iki liderin 6 Şubat Pazar günü buluştuğunu belirterek, Kılıçdaroğlu - Akşener görüşmesinde iki karar alındığını ifade etti.

Selvi kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Henüz Rusya-Ukrayna krizi çözülemedi ama muhalefet liderlerinin hangi sırayla oturacağı sorunu aşıldı. Muhalefet liderleri 12 Şubat’ta Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel’de yuvarlak masada çalışma yemeği yiyecekler.

Ahmet Davutoğlu’nun son günlerdeki atakları ile Millet İttifakı’nın adı, cumhurbaşkanı adayı konusunda küçük çaplı bir kriz yaşanmıştı. Henüz aşılmış değil ama Davutoğlu’nu frenleyecek bir adım geldi.

Kılıçdaroğlu, diğer liderlerle buluşma öncesinde salı günü akşam saatlerinde Meral Akşener’i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ve Akşener, Millet İttifakı’nın iki büyük partisinin liderleri. Bir anlamda Millet İttifakı ikisinin omuzlarının üzerinde yükseliyor. Diğer partiler ise destek unsurları görevini görüyor. Cumartesi günü 6 lider masaya oturmadan önce Kılıçdaroğlu ve Akşener’in yaklaşımları belirleyici olacak.

KULİSLERDEN ÇIKAN BİLGİ

Davutoğlu’nun taleplerine geçmeden önce Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesine ilişkin olarak kulislere yansıyan iki noktaya değinmek istiyorum. İki liderin ittifak içinde güç birliği yapma kararı aldığı söyleniyor.

1- Millet İttifakı’nın hedeflerini CHP ve İYİ Parti belirleyecek. Küçük partilerin Millet İttifakı’na yön vermesine izin verilmeyecek.

2- İki liderin Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaşmaya vardıkları söyleniyor. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı, Meral Akşener fiili başbakanlık görevini yerine getirmek üzere birinci cumhurbaşkanı yardımcısı."