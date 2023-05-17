Seçim sonuçlarını hazmedemedi! Fransa’nın paçavrası Charlie Hebdo yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırdı!

Türkiye'yi ve özellikle cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı fikir ve ifade özgürlüğüne sığmayacak şekilde karikatürler yayınlayarak hedef alan Charlie Hebdo, iğrençliklerine bir yenisini ekledi.

Provokasyonlara doymak bilmeyen dergi, bu kez de 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarından Erdoğan'ın çıkmasını hazmedemedi.

Derginin bugün yayınlanan kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir küvet içinde çizildi.

Cloclo lakaplı Fransız şarkıcı Claude François'in banyo yaparken elektrik akımına kapılarak ölmesine atıfta bulunan derginin kapağına ise “Ancak kaderimiz bizi ondan kurtarır" sözlerine yer verildi.

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TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Fikir ve ifade özgülüğünü hiçbir şekilde taşımayan bu karikatüre AK Partili siyasi isimlerden tepkiler peş peşe geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Charlie Hebdo dergisine eleştiride bulunurken, 'Bu derginin islam dünyası, islam dini düşmanlığı konusunda meşhur olduğunu herkes biliyor. Bu bakımdan çok ciddiye almaya gerek yok. Biz bu kudurmuş zihniyeti kendi hastalığı ile baş başa bırakmalıyız.' ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay

Skandal karikatüre tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şu sözleri kullandı:

İfade özgürlüğü kisvesi altında Charlie Hebdo’nun Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türk milletinin iradesini hedef almasını şiddetle kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs’ta elde ettiği başarının kimleri, nerede, nasıl rahatsız ettiğini milletimiz de biz de görüyoruz. Bu zihniyete gereken cevabı aziz milletimiz 28 Mayıs’ta bir kez daha net bir şekilde verecektir.

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İbrahim Kalın

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın ise Twitter'dan paylaştığı mesajda,

'Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre … doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir. Merak etme CH. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek.' ifadelerini kullandı.

Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da skandal karikatürü kınadı.

Bakan Kurum, 'Cumhurbaşkanımıza ahlaksızca saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Bu faşist mizahın sahipleri tarihin çöplüğünde yok olacaklar ama Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız yürümeyecek! 28 Mayıs’ı bekleyin!' ifadelerini kullandı.