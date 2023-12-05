Seçimlere aylar kala ilk anket sonucu yayınlandı! Hangi parti önde, partilerin oy oranları ne?

İVEM Araştırma’nın Aralık ayı Türkiye siyasi gündem anketini köşesine taşıyan Milliyet Gazetesi Yazarı Zafer Şahin, kritik konulara değindi.

İşte Şahin'in köşe yazısından önemli bölümler:

Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 75,9’u İsrail’in Gazze’de bir katliam yaptığını düşünüyor. Yüzde 1,9’luk bir kesim ise “İsrail, Hamas’ın saldırısına karşılık veriyor” diyor!

AK Partililerin yüzde 80,3’ü, CHP’lilerin 74,3, MHP’lilerin 75,9’u İsrail’in katliam yaptığı konusunda hemfikir. Ancak bu oran TİP seçmeninde yüzde 68,5, Zafer Partisi seçmeninde ise yüzde 62,9’a kadar düşüyor. HEDEP’lilerin 72,3’ü Filistinlileri haklı buluyor. İsrail’i haklı bulan HEDEP’lilerin oranı 12,5, Zafer Partililerin oranı ise 11,2!

CHP'LİLERİN ÖZGÜR ÖZEL YORUMU

Siyasi gündem araştırmasında CHP’deki değişim de sorulmuş. Özgür Özel’in CHP politikalarını değiştireceğini düşünenlerin oranı 41,8. Kılıçdaroğlu ile aynı politikaları takip edeceğini söyleyenlerin oranı ise 35,2.

“Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan farklı politikalar izlerse oyunuz değişir mi?” sorusuna ise yüzde 27,7 “Evet” cevabını veriyor. “Hayır oyum değişmez” diyenlerin oranı ise 57,6.

İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI