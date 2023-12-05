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Seçimlere aylar kala ilk anket sonucu yayınlandı! Hangi parti önde, partilerin oy oranları ne?
31 mart 2024 yerel seçimlerine aylar kala ilk seçim anketi yayınlandı İşte İVEM Araştırma’nın Aralık ayı Türkiye siyasi gündem anketini yayınladı. Hangi parti önde, partilerin oy oranları ne? İşte çarpıcı anket sonucu.
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