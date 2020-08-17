Seda Bakan kızının doğum günü pastasını kendi elleriyle yaptı!

Seda Bakan ve müzisyen Ali Erel'in kızları Leyla 1 yaşına bastı. Güzel oyuncu kızının doğum gününü aile arasında yaptığı bir organizasyonla kutladı.

Bakan'ın kızı Leyla için yaptığı gösterişten uzak mütevazi doğum günü organizasyonu büyük ilgi gördü. Borcamdaki ev yapımı pastaya dikkat çeken takipçileri “Seda Bakan sen muhteşem bir annesin” yorumunda bulundu.

Oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından ailecek çekildikleri kareleri "İyi ki doğmuş canım Leyla" notuyla yayınladı.

Seda Bakan, Ali Erel ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.

Çiftin, geçtiğimiz yıl kızları Leyla dünyaya geldi.

Bakan ve Erel'in kızı Leyla bugün 1 yaşına bastı.