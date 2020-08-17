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  3. Seda Bakan kızının doğum günü pastasını kendi elleriyle yaptı!

Seda Bakan kızının doğum günü pastasını kendi elleriyle yaptı!

Oyuncu Seda Bakan kızı Leyla'nın 1. yaş gününü mütevazi bir organizasyonla kutladı. Güzel oyuncunun kızına kendi elleriyle yaptığı pastayla doğum günü kutlaması sosyal medyaya damga vuran konular arasında oldu.

Seda Bakan kızının doğum günü pastasını kendi elleriyle yaptı!

Seda Bakan ve müzisyen Ali Erel'in kızları Leyla 1 yaşına bastı. Güzel oyuncu kızının doğum gününü aile arasında yaptığı bir organizasyonla kutladı. 

Seda Bakan kızının doğum günü pastasını kendi elleriyle yaptı!

Bakan'ın kızı Leyla için yaptığı  gösterişten uzak mütevazi doğum günü organizasyonu büyük ilgi gördü. Borcamdaki ev yapımı pastaya dikkat çeken takipçileri “Seda Bakan sen muhteşem bir annesin” yorumunda bulundu.

Seda Bakan kızının doğum günü pastasını kendi elleriyle yaptı!

Oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından ailecek çekildikleri kareleri "İyi ki doğmuş canım Leyla" notuyla yayınladı.

Seda Bakan kızının doğum günü pastasını kendi elleriyle yaptı!

Seda Bakan, Ali Erel ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. 

Seda Bakan kızının doğum günü pastasını kendi elleriyle yaptı!

Çiftin, geçtiğimiz yıl kızları Leyla dünyaya geldi.

Seda Bakan kızının doğum günü pastasını kendi elleriyle yaptı!

Bakan ve Erel'in kızı Leyla bugün 1 yaşına bastı. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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