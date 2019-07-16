Seda Ocak Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEDA OCAK KİMDİR?

Doğum tarihi : 17.Ağustos.1985

Seda Ocak kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Sporcu

Seda Ocak doğum yeri : Bursa

SEDA OCAK BİYOGRAFİSİ

2 Şubat 2019 tarihinde Tv8'de başlayacak olan Survivor 2019 Türkiye – Yunanistan’da yarışacak.

Seda Ocak , 17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da doğmuştur. Asıl adı Seda Aydemir'dir. Daha önce 2017 ve 2018 Survivor yarışmalarına katılan Sema Aydemir adında ikiz kız kardeşi vardır. Atletizme ikiz kardeşi Sema Aydemir ile birlikte başladı.

174 cm boyunda ve 56 kilo olan Seda Ocak, 100 metre engelli koşucusudur. 2003 yılında evlendikten sonra sporu bıraktı. Atletizm sonrasında atletizm antrenörü olarak sporun içinde kalmaya devam ediyor.

2014 yılında TV 8 ekranlarında yayınlanan Ninja Warrior Türkiye‘de yarıştı ancak 1. turda yarışmaya veda etti.

Seda Ocak, 2003 yılında Yasin Ocak ile evlendi. İki oğlu vardır.

2 Şubat 2019 tarihinde Tv8'de başlayacak olan Survivor 2019 Türkiye – Yunanistan’da yarışacak. Türkiye ekibinde Atakan Işıktutan, Bora Edin, Büşra Yalçın, Ecem Onaran, Hakan Kanık, Hikmet Tuğsuz, Kader Karakaya, Melisa Emirbayer, Okay Köksal, Seda Ocak, Sude Burcu, Yusuf Karakaya adlı yarışmacılar olacak.