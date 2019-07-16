Seda Öğretir Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEDA ÖĞRETİR KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1980

Seda Öğretir kaç yaşında :

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Meslek : Spiker

Seda Öğretir doğum yeri : Eskişehir

SEDA ÖĞRETİR BİYOGRAFİSİ

NTV Ana Haber Sunuculuğu yapmaktadır.

Seda Öğretir, 1980 yılında Eskişehir’de doğmuştur. İlkokul ve liseyi Eskişehir’de okudu. Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV bölümünden mezun oldu

Haberciliğe 2001 yılında aile dostu olan Beyazıt Öztürk sayesinde başladı. Kanal D televizyonunda Beyazıt Öztürk’ün Beyaz Show adlı programında yapım yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra Mehmet Ali Birand’ın desteğiyle Euro D kanalına geçti.

Kanal D televizyonunda yaz aylarında Haftasonu Haberleri'ni sundu. 2009 yılında CNN Türk'e transfer oldu. Burada Serdar Cebe ile beraber 2010 yılında Bugün adlı programını sundu.

Seda Öğretir, daha sonra NTV'ye geçti ve öğlen haberlerini sunmaya başladı. Ayşenur Arslan'dan çok şeyler öğrendi. Önce haber bülteninin içine bir ‘internet köşesi’ hazırlamaya başladı. Muhabir olarak gittiği haberleri yazmayı Deniz Arman’dan öğrendi.

Seda Öğretir, 3 Eylül 2006 tarihinde Spiker Cem Öğretir ile evlendi. Ada (d.2012) adında bir kız çocukları vardır.

NTV Ana Haber Sunuculuğu yapan Seda Öğretir, 5 Mart 2014 tarihinden itibaren Star TV'de Haftasonu Haberleri'ni de sunmaktadır.