Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve ünlü iş adamı Çağlar Ökten’in İstanbul Çırağan Sarayında evlenmesi güne bomba gibi oturmuştu. Kendinden 25 yaş küçük biriyle evlenen Seda Sayan son zamanların en büyük tepkilerini üzerine çekerken bu kez de hamile olduğu iddia ediliyor. Peki Seda Sayan hamile mi? Seda Sayan bebek mi bekliyor? İşte detaylar...

SEDA SAYAN HAMİLE Mİ? SEDA SAYAN BEBEK Mİ BEKLİYOR?

Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in evliliği son zamanların en çok ilgi gören ve takip edilen konuları arasında bulunmasının ardından Çağlar Ökten’in paylaştığı gönderi herkesi şaşkına çevirdi. Çağlar Ökten’in paylaşımını görenler ‘’Seda Sayan hamile mi?’ yorumlarını dedirtmesi ile dikkatleri üzerine çekti. Yapılan bu paylaşım sonrasında ortaya atılan iddialar büyük bir merak ve heyecan içerisinde araştırırken bu iddiaların doğru olup olmadığı ile ilgili önemli araştırmalar gün yüzüne çıktı.

Çağlar Ökten ‘’Hem annen hem çocuğun hem de arkadaşın olacak’’ ifadelerini kullanması, bu iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu.

Seda Sayan henüz hamilelik iddialarına bir yanıt vermemesi iddiaların güçlenmesini sağladı.