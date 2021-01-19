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  3. Sedat Peker hakkında şok iddia: Sınır dışı edildi!

Sedat Peker hakkında şok iddia: Sınır dışı edildi!

Sedat Peker, Kuzey Makedonya'da gözaltına alındığı iddia edildi. Kosova üzerinden Türkiye'ye iade edileceği öne sürülen Sedat Peker'e yakın Emre Olur, “Hafif bir deprem olduğunda kaçan namussuzdur” paylaşımını yaptı.

Sedat Peker hakkında şok iddia: Sınır dışı edildi!

Sedat Peker’in Kuzey Makedonya’da gözaltına alındığı ve Kosova üzerinden Türkiye’ye iade edileceği iddia edildi.  İddialar netlik kazanmazken, Peker’e yakınlığı ile bilinen Emre Olur, “Hafif bir deprem olduğunda kaçan namussuzdur” paylaşımını yaptı.

'KARADAĞ'A GİTMESİNE İZİN VERİLDİ'

Peker’in sınır dışı edilirken “can güvenliğini” öne sürerek, Türkiye’ye gönderilmek istemediği, bunun üzerine de Karadağ’a gitmesine izin verildiği öne sürüldü.

Makedonya’da yayın yapan bir haber sitesinde konuyla ilgili, “Polis, Türkiye’de uzun süredir ikamet eden tanınmış bir baronu tutuklayarak sınır dışı etti” ifadesi kullanıldı.

Mafya liderine şok: Sedat Peker sınır dışı edildi

Sosyal medyanın gündemine yerleşen olayla ilgili iddialar netlik kazanmazken, Peker’e yakınlığıyla bilinen ve ‘Dijital Veri Analisti, Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Uzmanı’ unvanıyla bir dönem Beyaz TV’de program da yapan Emre Olur’un paylaşımı dikkat çekti.

"BU KAHPE SİSTEMDE BİZ BİRİZ, BERABERİZ"

Olur, Twitter hesabından Peker’le bir fotoğrafını paylaşıp, “Güzel günlerde birlikteyken hafif bir deprem olduğunda kaçan namussuzdur. Allah’a şükürler olsun.. Bu kahpe sistemde biz biriz beraberiz” diye yazdı.

Mafya liderine şok: Sedat Peker sınır dışı edildi

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti  İçişleri Bakanlığına ait resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Peker'in sınır dışı edilmesine gerekçe olarak kısa süreli kalış amacına aykırı davranması ve belirlenen ikametgahını kötüye kullanımı gösterildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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