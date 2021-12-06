Temsilcilerimizin Avrupa maçlarındaki iddia oranları belli oldu!3600 ek göstergede son durum 6 Aralık 2021? | 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor?4 Yaşındaki Beren’in isteği yerine getirildi! Başkan Yazıcı'dan engelsiz salıncak talep etti, ekipler harekete geçtiSon dakika! 3600 ek gösterge vaat olmaktan çıktı, toplu sözleşme haline getirildi! Memur maaşlarına zam oranı belli oldu!LGS aralık ayı örnek soruları | LGS örnek sorular sayısal, sözel Aralık 2021Sedat Peker Türkiye'ye iade edilecek iddiası! Katar merkezli El Cezire duyurdu!Sedat Peker yakalandı mi? Türkiye'ye iade edilecek mi, edildi mi ?İstanbul'dan Tunus'a! Tunus’taki ilk Omicron vakası, İstanbul Havalimanı'ndan gelen yolcuda saptandı!Sigaraya 5 TL zam var mı? Sigaraya zam geldi mi? 6 Aralık güncel TEKEL sigara fiyatlarıÇağlar Ertuğrul'un şakası Teşkilat dizisini yaktı! Sosyal medya ayağa kalktı! Geri adım atsa da işe yaramadı!
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Sedat Peker Türkiye'ye iade edilecek iddiası! Katar merkezli El Cezire duyurdu!

Sedat Peker Türkiye'ye iade edilecek iddiası! Katar merkezli El Cezire duyurdu!

Katar merkezli haber yayın organı El Cezire, flaş bir iddiada bulundu. El Cezire, kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından gözaltına alındığını ve Türkiye’ye iade edilebileceğini aktardı.

Sedat Peker Türkiye'ye iade edilecek iddiası! Katar merkezli El Cezire duyurdu!

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve kırmızı bültenle aranan Sedat Peker hakkında El Cezire'de yayımlanan iddiada, Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından gözaltına alındığı ve uzun süredir iadesini talep eden Türkiye'ye iade edilebileceği ifadelerine yer verildi. Peker hakkında daha önce de yakalandığı yönünde haberler çıkmış ancak gerçeği yansıtmadığı öğrenilmişti.

Sedat Peker Türkiye'ye iade edilecek iddiası! Katar merkezli El Cezire duyurdu!

CUMHURBAŞKANI KATAR'DAYKEN ORTAYA ATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar ziyaretinin ardından ortaya atılan iddiada, Katar merkezli haber ajansı El Cezire organize suç örgütü olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in gözaltına alındığı duyurdu.

"TERCÜME YANLIŞLIĞI OLMUŞ GALİBA"

Öte yandan El Cezire'de çalışan gazeteci Sinem Köseoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bunun bir tercüme hatası olduğunu ifade etti. Köseoğlu, "El Cezire'nin 'Sedat Peker'in tutuklandığı ve Türkiye'ye iade edileceği' şeklinde bir haberi, manşeti bulunmamaktadır. İnternet sitemizde yayınlanan bir haberde arkadaşımız 'Peker'in BAE tarafından tutuklandığı ve iade edileceği iddia edilmişti' şeklinde bir ifade kullanmıştır. 'Lost in translation' dediğimiz tercüme yanlışlığı/kargaşası olmuş galiba" açıklamasında bulundu.

 

 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT