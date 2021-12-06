Sedat Peker Türkiye'ye iade edilecek iddiası! Katar merkezli El Cezire duyurdu!

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve kırmızı bültenle aranan Sedat Peker hakkında El Cezire'de yayımlanan iddiada, Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından gözaltına alındığı ve uzun süredir iadesini talep eden Türkiye'ye iade edilebileceği ifadelerine yer verildi. Peker hakkında daha önce de yakalandığı yönünde haberler çıkmış ancak gerçeği yansıtmadığı öğrenilmişti.

CUMHURBAŞKANI KATAR'DAYKEN ORTAYA ATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar ziyaretinin ardından ortaya atılan iddiada, Katar merkezli haber ajansı El Cezire organize suç örgütü olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in gözaltına alındığı duyurdu.

"TERCÜME YANLIŞLIĞI OLMUŞ GALİBA"

Öte yandan El Cezire'de çalışan gazeteci Sinem Köseoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bunun bir tercüme hatası olduğunu ifade etti. Köseoğlu, "El Cezire'nin 'Sedat Peker'in tutuklandığı ve Türkiye'ye iade edileceği' şeklinde bir haberi, manşeti bulunmamaktadır. İnternet sitemizde yayınlanan bir haberde arkadaşımız 'Peker'in BAE tarafından tutuklandığı ve iade edileceği iddia edilmişti' şeklinde bir ifade kullanmıştır. 'Lost in translation' dediğimiz tercüme yanlışlığı/kargaşası olmuş galiba" açıklamasında bulundu.