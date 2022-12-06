"Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi siz misiniz?" diye soruldu! AK Partili Metin Külünk yanıt verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında TRT Haber canlı yayında yaptığı açıklamada eski bir milletvekilinin suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylık 10 bin Dolar aldığını iddia etmiş, bu ismi adli makamlara bildireceğini söylemişti.

Peker'in 10 bin Dolar verdiği ismin AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk olduğu iddia edilmişi. İddialar sonrası sessiz kalan Külünk, Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı Babala TV YouTube kanalına konuk oldu.

NET CEVAP VERDİ

Bir kişinin "Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi siz misiniz?" sorusuna yanıt veren Külünk şunları söyledi:

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"10 bin dolar alan siyasetçi ben değilim. Siyasal yaşamda 50'nci yılım. Bizim bir mücadele ahlakımız var. İyilik engel tanımaz temelinde bir paradigmamız var. Çünkü biz aklımızın ve ruhumuzun, yüreğimizin huzur bulduğu yerdeyiz. 81 ili dolaşabilirim, her yerde selam verecek, kapısını bize açacak, çayını içecek bir dostumuz mutlaka vardır. Bunun sebebi siyasete yüklediğimiz misyon, siyasete bakış açımızdır. Çünkü bu uğurda biz yürürken ancak tarih bir şey daha öğretiyor."

"1.5 YILDIR SUSTUĞUM KONUDA İLK KEZ KONUŞUYORUM"

Sözlerine devam eden Külünk, "Barıştan, huzurdan ve bu çizgide, milli bağımsızlıkçı çizgide olduğunuz zaman her türlü kirli operasyonun tereddütsüz hedefisiniz. Aynı şey yarın sizin içinde geçerli olabilir. 1.5 yıldır sustuğum bir konuda burada ilk kez konuşuyorum. Ailem 50 yıldır bilinen bir aile. Biz hiç alan el olmadık. Hep veren el olduk. Yani biz, Metin Külünk, son 20 yılda ekonomik olarak var olmadık. Bizde varken AK Parti iktidarını karşıladık biz. Hiçbir zaman da para odaklı, güç odaklı olmadık" dedi.

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"MAAŞIMIN YÜZDE 90'ININI GÖRMEDİM"

Külünk şunları kaydetti:

"Bizim dostluklarımız pazarlıksızdır. Milletvekilliği döneminde maaşımın yüzde 90'ı milletimin emrinde olmuştur. Maaşımın yüzde 90'ınını görmedim. Son 11 yılda hizmetine koştuğumuz insanımızın sayısı 500 bin. Ortalama günlük telefon görüşmem 100'den aşağı düşmüyor. Hiçbirisi bana hal hatır sormak için aramıyor. Dertlerine çare bulmak için arıyor. Gönül almak derdindeyiz."

Kaynak: Haberler.com