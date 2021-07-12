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  3. Sedat Peker'e bir şok daha: Suç örgütüne yeni operasyon! 15 kişi gözaltına alındı!

Sedat Peker'e bir şok daha: Suç örgütüne yeni operasyon! 15 kişi gözaltına alındı!

Sedat Peker'in elebaşılığını üstlendiği suç örgütüne yönelik, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri öncülüğündeki operasyonda 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Sedat Peker'e bir şok daha: Suç örgütüne yeni operasyon! 15 kişi gözaltına alındı!

İstanbul'da, elebaşılığını Sedat Peker'in üstlendiği suç örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonda 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

9 NİSAN OPERASYONUNUN BİLGİLERİ KULLANILDI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da söz konusu suç örgütüne yönelik operasyon sonrası elde edilen bilgi ve delillerle çalışmayı derinleştirdi.

Sedat Peker'e bir şok daha: Suç örgütüne yeni operasyon! 15 kişi gözaltına alındı!

18 KİŞİ İÇİN EŞ ZAMANLI OPERSASYON

Suç örgütünün restoran zinciri sahibi bir şirketi yağmaladığı tespiti üzerine harekete geçen ekipler, örgüt adına yağmalama suçuna karıştığı iddia edilen 18 kişiyi yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Sedat Peker'e bir şok daha: Suç örgütüne yeni operasyon! 15 kişi gözaltına alındı!

Operasyonda, şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.

Sedat Peker'e bir şok daha: Suç örgütüne yeni operasyon! 15 kişi gözaltına alındı!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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