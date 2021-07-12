Sedat Peker'e bir şok daha: Suç örgütüne yeni operasyon! 15 kişi gözaltına alındı!
Sedat Peker'in elebaşılığını üstlendiği suç örgütüne yönelik, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri öncülüğündeki operasyonda 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul'da, elebaşılığını Sedat Peker'in üstlendiği suç örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonda 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
9 NİSAN OPERASYONUNUN BİLGİLERİ KULLANILDI
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da söz konusu suç örgütüne yönelik operasyon sonrası elde edilen bilgi ve delillerle çalışmayı derinleştirdi.
18 KİŞİ İÇİN EŞ ZAMANLI OPERSASYON
Suç örgütünün restoran zinciri sahibi bir şirketi yağmaladığı tespiti üzerine harekete geçen ekipler, örgüt adına yağmalama suçuna karıştığı iddia edilen 18 kişiyi yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda, şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.