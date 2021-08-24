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Sedat Peker'in İnstagram hesabı ele geçirildi!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Instagram hesabı kapatıldı.

Sedat Peker'in İnstagram hesabı ele geçirildi!

Son dönemlerde ele geçirilen sosyal medya hesapları çoğaldı. Ele geçirilen hesaplara bir yenisi daha eklendi. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İnstagram hesabı, bilinmeyenle bir nedenle kapatıldı. İnstagram kullanıcıları Peker'in hesabını arattıklarında "Kullanıcı bulunamadı" yazısıyla karşılaştı.

Sedat Peker'in İnstagram hesabı ele geçirildi!

"KULLANICI BULUNAMADI"

Geçtiğimiz günlerde birçok ünlünün başına gelen İnstagram hesabı kapatılması Sedat Peker'in de başına geldi. Kerem Bursin ve Burcu Biricik'in ardından Sedat Peker'in de hesabına ulaşmak isteyen kullanıcılar "Kullanıcı bulunamadı" yazan boş bir sayfayla karşılaştı. Henüz hesapların neden kapatıldığı bilinmiyor. Profesyonel yardımlar sonucu hesaplarını geri alan ünlüler gibi, Peker'in de hesabının erişime tekrar açılacağı ön görülüyor.

Bu tür olaylarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlara göz atmak için aşağıda yer alan haberimize göz atabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}Gelen linke dikkat! Sosyal medya hesapları tek tek ele geçiriliyor

 

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