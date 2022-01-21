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  3. Sedef Kabaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan için çirkin sözler: "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur"

Sedef Kabaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan için çirkin sözler: "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur"

Gazeteci ve İletişim Uzmanı Sedef Kabaş, TELE1 TV'de katıldığı programda," Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur" ifadesini kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti.

TELE1 TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programına CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İletişim Uzmanı Sedef Kabaş, katıldı. Programa Kabaş'ın söylediği sözler damga vurdu. 

Programda isim vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve cumhurbaşkanlığı makamı hakkında ifadeler kullanan Kabaş tepkilerin odağı oldu. 

Sedef Kabaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan için çirkin sözler: Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur

SKANDAL SÖZLER

Sedef Kabaş şunları söyledi:

"Şuna inanıyorum ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatına baksa, kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Yani çok iyi makamlara getirdi. Çok destek, oy verdi. Çok paye verdi. Üslup düşüklüğü, küfretmek ne demektir? Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur demiş. Yani tam tersini ifade eder."

 

Sedef Kabaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan için çirkin sözler: Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olurSedef Kabaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan için çirkin sözler: Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur

Bölge Gündem Editör Ekibi
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