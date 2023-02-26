Sedwyn George kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sedwyn George Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sedwyn George adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sedwyn George Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sedwyn George 28 Ağustos 1991 tarihinde Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Sedwyn Curtis George şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sedwyn George Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 20 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Sedwyn George'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sedwyn George Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sedwyn George isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sedwyn George Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sedwyn George futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Royal Eagles

1 Temmuz 2017 yılında Ajax Cape Town

14 Ocak 2020 yılında Real Kings

20 Ağustos 2021 yılında Royal AM

Sedwyn George Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sedwyn George şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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