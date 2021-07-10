Fox TV'de birbirinden iddialı ve yetenekli yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği yarışma programı Şef Akademi'de dokunulmazlığı kazanıp pazar günü koltuklarında oturarak diğer yarışmacıları izleyecek olan takım belli oldu. Peki Şef Akademi dokunulmazlığı kim kazandı? | Şef Akademi dokunulmazlık kazanan takım 10 Temmuz 2021 Cumartesi...

ŞEF AKADEMİ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | ŞEF AKADEMİ DOKUNULMAZLIK KAZANAN TAKIM 10 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ

Bu hafta sonu Şef Akademi'de yarışmacılar, köfte, piyaz ve kemalpaşa menüsüyle jüri üyelerinin karşısına çıktı. Nefes kesen yarışmada birbirleriyle mücadelelerini son hızla devam ettiren takımlardan dokunulmazlığı kazanan ise Turuncu takım oldu.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde çekilerek Öykü Serter tarafından sunulan Şef Akademi'nin Turuncu takımında, Muhammet Ermiş ve Tolgo Bozok yarışıyor.

Şef Akademi'de yer alan diğer takım yarışmacıları ise şöyle:

Yeşil Takım yarışmacıları: Dilan Çelik, Murat Giresun, Emrah

Mavi Takım yarışmacıları: Yağız Şenol, Ruşa Durmaz, Elif

Mor Takım yarışmacıları: Antonio Stokes, Arzu Gasimova, Çağlar

Kırmızı Takım yarışmacıları: Furkan Güçtekin, Ayten Yıldız, Berat

ŞEF AKADEMİ KÖFTE TARİFİ

MALZEMELER:

1 soğan

Yarım demet maydanoz

500 gr dana kıyma

1 yumurta

1 çay kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1.5 yemek kaşığı galeta unu

Tuz

YAPILIŞI:

Köfte harcını hazırlamak için, soğanları rendeleyin ve maydanozları ince ince kıyın. İsterseniz, bir diş sarımsak da ekleyebilirsiniz.

Soğan, maydanoz, kıyma, yumurta, zeytinyağı ve tuzu bir kaba alıp iyice yoğurun. Bu sırada istediğiniz baharatları da ekleyerek yoğurmaya devam edin.

Hazırladığınız harcın üzerini streç filmle kapatarak yarım saat buzdolabında dinlendirin.

Ardından harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. 1 cm olacak şekilde üzerine bastırarak yassılaştırın.

Tüm harcı aynı şekilde hazırladıktan sonra ızgara veya az yağ eklenmiş tavada pişirin. Pişen köfteleri kap içine alarak sıcak bir şekilde servis edin.

Izgara köftelerinizi sade pirinç pilavı ve cacık ile birlikte servis ederek akşam yemeklerini ziyafete dönüştürebilirsiniz.

PÜF NOKTALARI:

Kullanacağınız kıymayı seçerken orta yağlı olmasına ve kurumamasına dikkat edin. Ayrıca iki kez çektirerek daha kıvamlı olmasını sağlayabilirsiniz.

Köftenin daha lezzetli olması için harcın içerisine bir miktar bayat ekmek içi veya galeta unu ekleyebilirsiniz.

Yumurta ve soğanı karışımın içine eklemeden önce, rendelediğiniz soğanın suyunu harca katarak yoğun bir tat elde edebilirsiniz.

Yoğurma işlemini bir aparatla yapmak yerine elinizle yapın. Böylece malzemelerin iyice karışmasını sağlayabilir ve kıvamı tutturabilirsiniz.

Pişirme işlemi esnasında kullanacağınız tavaya az miktarda yağ koyun. Fazla yağda pişirilen köfteler kurumaya başlayacaktır.

ŞEF AKADEMİ PİYAZ TARİFİ

MALZEMELER:

2 su bardağı kuru fasulye

1 baş kırmızı soğan

4 sap taze soğan

2 katı haşlanmış yumurta

Kırmızı pul biber

Maydanoz

Zeytinyağı

Limon suyu

Tuz

YAPILIŞI:

Kuru fasulyeyi haşlayıp süzelim.

Soğanı salataya uygun uzunlamasına ince doğrayalım.

Dilerseniz tuzla ovabilirsiniz.

Taze soğan ve maydanozu da doğrayıp fasulyeye katalım.

Yağ ve limon kırmızı biber gezdirelim.

Yumurtayı ister dilim isterseniz yuvarlak kesip üzerini süsleyin. Afiyet olsun.

ŞEF AKADEMİ KEMALPAŞA TARİFİ

MALZEMELER:

1 paket kemal paşa tatlısı

2,5 su bardağı şeker

3 su bardağı su

5-6 damla limon suyu

Üzeri için;

Hindistan cevizi

YAPILIŞI:

Geniş bir tencereye şeker ve suyu koyup, şeker eriyene kadar karıştırıyoruz ve ardından tatlımızı şerbete döküyoruz.

20-25 dk orta ateşte, kontrollü olarak kaynatıyoruz.

Altını kapatıp, suyunun çekmesi için bekletiyoruz.

Tatlılar şerbetini çekip soğuyunca, üzerine Hindistan cevizi serpip servis edebilirsiniz.

PÜF NOKTASI:

Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır diye düşünürken şerbetini tutturamamaktan yana endişeniz varsa, tarifteki su ve şeker oranını hiç bozmamaya dikkat etmelisiniz.