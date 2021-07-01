Fox TV'de birbirinden iddialı ve yetenekli yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği yarışma programı Şef Akademi'de yarışan Tolga merak konusu oldu. Şef Akademi Tolga kimdir? Tolga Bozok kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz...

ŞEF AKADEMİ TOLGA KİMDİR? TOLGA BOZOK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

FOX TV ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu kendine has program sunuş tarzıyla Öykü Serter'in üstlendiği yarışma programında hünerlerini sergilemek isteyen Tolga Bozok 31 yaşındadır. Aşçılık yapıyor. Yarışa surf and turf ile katıldı