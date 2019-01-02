Sefa Doğanay kimdir? Sefa Doğanay aslen nerelidir?

Buket Aydın'la 40 programının konuğu; Sefa Doğanay. Peki ünlü isimleri taklit eden komedyen Sefa Doğanay kimdir? Sefa Doğanay ne zaman meşhur oldu? Sefa Doğanay nerelidir? İşte merak edilen soruların cevapları...

İlk olarak Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında karşımıza çıkan ve sahip olduğu taklit yeteneği ile kısa sürede adını tüm Türkiye’de duyurmayı başaran Sefa Doğanay’ın bilinmeyen yönlerini sizler için bir araya getirdik.

SEFA DOĞANAY KİMDİR?

Sefa Doğanay, 30 Eylül 1992 de Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya geldi. 3 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Doğanay, ilk e ortaokulu Samsun Gazipaşa İlköğretim okulunda okudu.

Tiyatro ve sahneye olan merakı çok küçük yaşlardan beri var olan Sefa ilk sahne deneyimini ilkokul 8.sınıfta usta kalem Adalet Ağaoğlu’nun yazdığı ‘Çatıdaki Çatlak’ oyununda ‘Sadık’ karakterini canlandırmıştır.

Liseyi Samsun Namık Kemal Lisesinde okudu. Okul yıllarında çeşitli değişim ve sosyal sorumluluk projelerinde görev aldı. Bu projelerden biriside Milli Eğitim Bakanlığının 2008 yılında hayata geçirdiği ‘Gönül Köprüsü’ projesidir.

2010 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü kazanmış ve İstanbul’a gelmiştir.

Taklit yeteneğini çok küçük yaşlarda keşfeden Sefa, izlediği tüm sanatçıların taklitleri yanı sıra çevresinde bilinen ve tanınan kişileri de taklit ederek herkesin sempatisini kazandı.

2011 yılında Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında birinci olarak tüm Türkiye’de tanınmıştır.

2011 yılında Acun Ilıcalı yapımcılığında yapılan Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında birinci olan başarılı şovmen, 250 bin TL ödülü kazanmıştır.

Sefa Doğanay “Çocuklar Duymasın” dizisinde 37 bölüm oyunculuk yapmıştır. Şu an yurtiçi ve yurtdışı stand-up gösterileri, özel şirket geceleri, bayii toplantıları, biletli özel gösteriler ve festivaller ile yoğun bir şekilde sahne çalışmalarını sürdüren Doğanay, Marmara Üniversitesi İİBF işletme 3.sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürmektedir.