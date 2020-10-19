Sefa Ulaştır kimdir? Bir döneme damga vuran olan Sefa Ulaştır dan acı haber geldi. Usta müzisyen, yaşamını yitirdi. Vefat haberinin ardından sevenleri Sefa Ulaştır kimdir? Neden öldü? Kaç yaşında? Hastalığı ne? sorularını araştırmaya başladı.

Bu sene 52’nci sanat yılına ayak basan ünlü davulcu Sefa Ulaştır, hayatını kaybetti. Kurtalan Ekspres grubunun davulcusu olan Sefa Ulaştır'ın ölüm haberini Kurtalan Ekspres grubu, Twitter'dan yaptığı açıklamayla duyurdu. “Bagetlerin efendisi yaşam denilen uykudan uyandı. Mekanın cennet olsun büyük yürekli yol arkadaşımız. Can dostumuz. Seni çok özleyeceğiz” dedi.

SEFA ULAŞTIR KİMDİR?

İlk olarak 12 yaşında Beyblonlar adında grupla çalıştı. Kendisi uzun yıllar Cem Karaca ve Erkin Koray`la da çalışmıştır. Şubat 1975'te Cem Karaca'nın en önemli eserlerinden biri olan "Tamirci Çırağı", "Mutlaka Yavrum/Kavga" 45'liğinde yer aldı.

Cem Karaca'nın, tamamı yeni şarkılardan oluşan ilk uzunçaları "Yoksulluk Kader Olamaz" albümünde, yine Sefa Ulaştır vardı. Bu albümde Karaca besteleri dışında, ünlü şairlerin şiirleri de bulunmaktaydı. Cem Karaca ve Dervişan, 1978'in başında 1 Mayıs plağından sonra yollarını ayırdılar.

1975 yılında da Barış Manço&Kurtalan Ekspres’in Tarsus konserinde çalmıştır. Daha sonra Cem Karaca&Dervişan’da çaldı. Dervişan’ın kurucularından olan Sefa Ulaştır, Cem Karaca öldükten çok sonra Dervişan’ın yeni jenerasyonunda davul çaldı.