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  3. Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin: "Büyük ihtimalle can kaybı var"

Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin: "Büyük ihtimalle can kaybı var"

İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin can kaybının olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi. Bu açıklamanın ardından AFAD acı haberi duyurdu.

İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin can kaybının olabileceğini dile getirdi. Açıklamanın ardından AFAD, depremde 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

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Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin: "Aldığım ilk haberlere göre açıkta olan balıkçılar varmış, onlardan haber alamıyoruz. Sayıları bilmiyoruz. Deniz taştı, küçük çaplı bir tsunami muhtemelen. Büyük bir ihtimalle can kaybı var."

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AFAD: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetişkin'in açıklamasının ardından AFAD meydana gelen depremde 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 

Acı kaybı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu..

 

 

YIKILAN 7 KATLI BİNADAN 3 KİŞİ KURTARILDI  

Bayraklı ilçesinde yıkılan binadan 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. 

Manavkuyu Mahallesi 1593 Sokak'ta yıkılan binanın enkazında, çevre sakinlerinin yanı sıra AFAD ve diğer kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. 

Çalışmalar sonucu enkazdan 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binada yakınları bulunanların endişeli bekleyişi devam ediyor.

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ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

6,6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgede 3,9 ile 4,8 büyüklüğü arasında çok sayıda artçı deprem daha yaşandı.

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İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Köşger, "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız" dedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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