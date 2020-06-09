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  3. Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı yayınlandı | Nare, Sancar'a dönecek mi?

Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı yayınlandı | Nare, Sancar'a dönecek mi?

Herkes tarafından merakla beklenen Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında gözyaşlarına boğulan Sancar'ın Nare'ye "Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum" sözleri dikkat çekiyor. Nare ise "Ölürüm de tövbemi bozmam" sözleriyle rest çekiyor.

STAR TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Sefirin Kızı'nın başrolünde yer alan Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu, Neslihan Atagül Doğulu ise Sefirin kızı Nare'yi canlandıracak. Öte yandan Sefirin Kızı'nın çekimleri 25 Ekim'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Dizinin yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı. Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı, Kasım ayında yayınlanmaya başlayacak.

Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı yayınlandı | Nare, Sancar'a dönecek mi?

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Engin Akyürek: Sancar
Neslihan Atagül: Nare 
Erdal Küçükkömürcü: Güven Çelebi (Sefir)
Gonca Cilsaun: Halisefe
Tülin Yazkan: Menekşe
Erhan Alpay: Akın
Uraz Kaygılaroğlu: Gediz 
Ömrüm Nur Çamçakallı: Nare’nin küçüklüğü 
İlayda Ildır
Hivda Zizan Alp: Elvan
Doğukan Polat: Yahya
Sami Aksu
Edip Tepeli
Esra Kızıldoğan: Müge 
Cansu Gültekin
Nilüfer Kıçarslan
Kaan Sevi
Hakan Ummak
Cemre Öktem: Zehra
Yağmur Başkurt
Beren Gençalp: Melek

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09 Haziran 2020 Salı 09:38
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