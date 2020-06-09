Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı yayınlandı | Nare, Sancar'a dönecek mi?

Herkes tarafından merakla beklenen Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında gözyaşlarına boğulan Sancar'ın Nare'ye "Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum" sözleri dikkat çekiyor. Nare ise "Ölürüm de tövbemi bozmam" sözleriyle rest çekiyor.