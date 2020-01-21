Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Nare'nin “Ben masumken sen bana inanmadın ama ben sen suçluyken bile sana inandım” sözü dikkatleri çekiyor.