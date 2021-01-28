Sefirin Kızı dizi çekimlerinde korku dolu anlar! Denize düşen 2 kişi...

Star TV ekranlarında yayımlanan Sefirin Kızı adlı dizinin çekimleri Bodrum'da sürüyor. Dün akşam saatlerinde Kumbahçe sahilinde çekime giden ekip şans eseri 2 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.

Tekne tadilatı yapan Hasan Ekmek ve Necip Uygun tekneden inerken fırtınanın etkisiyle dengelerini kaybederek suya düştü. Dizi ekibinden 3 kişi denize düşenleri görünce hemen yardıma koştu. Rüzgar ve soğuk hava nedeniyle dakikalarca süren yardım sonunda 2 kişi sağ salim sudan çıkartıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Dev dalgalar arasında kaybolacakları esnada bir birlerinin ayaklarını tutarak saran dizi ekibi 2 kişiyi denizden çıkardı. 112'yi arayarak ambulans çağıran ekip adamların başından ayrılmadı. Sağlık ekipleri Ekmek ve Uygun’u Bodrum Devlet hastanesine götürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen kazazedelerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

''BİR ANDA DÜŞTÜLER''

Dizi ekibinde çalışan Engin Fıçıcı tekneden inerken bir kişinin ayağının kaydığını daha sonra arkadan gelen adamın onu tutmak isterken düştüğünü ifade ederek güçlükle adamları denizden çıkardıklarını daha sonra ambulansa haber verdiklerini söyledi.

Rahat bir nefes alan dizi ekibi ise dizi çekimlerine kaldıkları yerden devam ettiler.