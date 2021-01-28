Mahir Ünal canlı yayında açıkladı! Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli olduTartışmalı hakem Bahattin Şimşek, yeniden Süper Lig'deİş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Sezgin Lüle hayatıİş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sabri Gökmenler kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Beşinci kol faaliyeti ne demek? | 5. kol faaliyeti nedir?Hadise ve Kaan Yıldırım'dan barışma sonrası ilk fotoğraf geldi! Aşk dolu bakışları gündemdeÜmit Milli Takım'ın 2023 UEFA Avrupa Şampiyonası rakipleri belli olduSefirin Kızı dizi çekimlerinde korku dolu anlar! Denize düşen 2 kişi...Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte lokanta ve restoranlara verilecek destek ödemesinin detayları...Reform paketi nedir? Neleri kapsıyor? | Reform paketi 2021 içeriği
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Sefirin Kızı dizi çekimlerinde korku dolu anlar! Denize düşen 2 kişi...

Sefirin Kızı dizi çekimlerinde korku dolu anlar! Denize düşen 2 kişi...

Sefirin Kızı dizi ekibi, Bodrum Kumbahçe sahilinde çekim yaptıkları sırada kazayla denize düşen 2 kişiyi kurtardı. Dizi çalışanı, 2 kişiden genç olanının sağlık durumunun iyi olduğunu , yaşlı adamın ise çok su yuttuğu için durumunun kötü olduğunu aktardı.

Star TV ekranlarında yayımlanan Sefirin Kızı adlı dizinin çekimleri Bodrum'da sürüyor. Dün akşam saatlerinde Kumbahçe sahilinde çekime giden ekip şans eseri 2 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı. 

Tekne tadilatı yapan Hasan Ekmek ve Necip Uygun tekneden inerken fırtınanın etkisiyle dengelerini kaybederek suya düştü. Dizi ekibinden 3 kişi denize düşenleri görünce hemen yardıma koştu. Rüzgar ve soğuk hava nedeniyle dakikalarca süren yardım sonunda 2 kişi sağ salim sudan çıkartıldı. 

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Dev dalgalar arasında kaybolacakları esnada bir birlerinin ayaklarını tutarak saran dizi ekibi 2 kişiyi denizden çıkardı. 112'yi arayarak ambulans çağıran ekip adamların başından ayrılmadı. Sağlık ekipleri Ekmek ve Uygun’u Bodrum Devlet hastanesine götürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen kazazedelerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sefirin Kızı dizi çekimlerinde korku dolu anlar! Denize düşen 2 kişi...

''BİR ANDA DÜŞTÜLER''

Dizi ekibinde çalışan Engin Fıçıcı tekneden inerken bir kişinin ayağının kaydığını daha sonra arkadan gelen adamın onu tutmak isterken düştüğünü ifade ederek güçlükle adamları denizden çıkardıklarını daha sonra ambulansa haber verdiklerini söyledi.

Sefirin Kızı dizi çekimlerinde korku dolu anlar! Denize düşen 2 kişi...

Rahat bir nefes alan dizi ekibi ise dizi çekimlerine kaldıkları yerden devam ettiler.

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT