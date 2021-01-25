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  3. Sefirin Kızı dizisine transfer olan Tuba Büyüküstün'e dudak uçuklatan ücret!

Sefirin Kızı dizisine transfer olan Tuba Büyüküstün'e dudak uçuklatan ücret!

Neslihan Atagül'ün yerine Star TV’de yayınlanan Sefirin Kızı dizisine transfer olan Tuba Büyüküstün'ün dizi için aldığı ücret duyanları şok etti.

Sefirin Kızı dizisine transfer olan Tuba Büyüküstün'e dudak uçuklatan ücret!

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık nedeni ile baş rollerinde yer aldığı 'Sefirin Kızı' dizisine veda eden Neslihan Atagül'ün yerine başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün getirildi.

Sefirin Kızı dizisine transfer olan Tuba Büyüküstün'e dudak uçuklatan ücret!

6 yıl sonra yeniden başarılı oyuncu Engin Akyürek ile kamera karşısına geçecek olan Tuba Büyüküstün'ün dizi için aldığı transfer ücreti ve bölüm başı alacağı ücret ortaya çıktı.

Sefirin Kızı dizisine transfer olan Tuba Büyüküstün'e dudak uçuklatan ücret!

Güzel oyuncunun transfer için 3 milyon TL, bölüm başına da 200 bin TL alacağı ortaya çıktı.

Sefirin Kızı dizisine transfer olan Tuba Büyüküstün'e dudak uçuklatan ücret!

Geçtiğimiz günlerde çekimler için Bodrum'a giden Büyüküstün'ün diziye hangi karakter olarak gireceği henüz açıklanmadı.

Sefirin Kızı dizisine transfer olan Tuba Büyüküstün'e dudak uçuklatan ücret!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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