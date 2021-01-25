Sefirin Kızı dizisine transfer olan Tuba Büyüküstün'e dudak uçuklatan ücret!

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık nedeni ile baş rollerinde yer aldığı 'Sefirin Kızı' dizisine veda eden Neslihan Atagül'ün yerine başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün getirildi.

6 yıl sonra yeniden başarılı oyuncu Engin Akyürek ile kamera karşısına geçecek olan Tuba Büyüküstün'ün dizi için aldığı transfer ücreti ve bölüm başı alacağı ücret ortaya çıktı.

Güzel oyuncunun transfer için 3 milyon TL, bölüm başına da 200 bin TL alacağı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde çekimler için Bodrum'a giden Büyüküstün'ün diziye hangi karakter olarak gireceği henüz açıklanmadı.