Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'nun büyük özlemi!

Neslihan Atagül'e olan aşkını her seferinde dile getiren oyuncu Kadir Doğulu geçtiğimiz gün Etiler’de görüntülendi. Dizi çekimi için Bodrum’da olması ile ilgili konuşan Doğulu şunları söyledi: “Evet, mesafe zor. Evli bir çiftin iki ayrı şehirde yaşaması zor" ifadelerini kullandı.

Eşi Neslihan Atagül’e olan hayranlığını her seferinde dile getiren Kadir Doğulu sarf ettiği aşk dolu sözler hatırlatılınca, "Olağan olsa gerek, çünkü sorulduğu zaman en hakikati neyse onu söylemeye çalışıyorum. Onu da insanlar sağ olsunlar, tevecü edip beğeniyorlar" diye konuştu.

Doğulu, eşinin dizi çekimleri için Bodrum’da olması hakkında da şunları söyledi: “Evet, mesafe zor. Evli bir çiftin iki ayrı şehirde yaşaması zor ama bu zorluğun bir de güzelliği var. Birbirimize duyduğumuz özlem ve hasret, daha kaliteli vakit geçirmemize sebep oluyor. İkimiz de işimizi layığıyla yapmaya çalışıyoruz. O Bodrum’da, ben de burada devam etmeye çalışıyorum. Bu enerjiyi gücü verene şükürler olsun. İnsan severek yaptığı işler bulursa kendine, hiçbir zaman yorulmak ne bilmiyor. Ama arada zihnen ve bedenen de dinlenmek lazım.”

Yeni bir dizi projesi içinde çalışmalara başladığını açıklayan oyuncu: “Sözleşme sürecini bitirmek üzereyiz. Ocak ayında açıklama yapabileceğiz. Onun dışında yapımcılığını yaptığım bir film var, yurtdışında yayınlanacak.” dedi.